83-jähriger Mann stirbt nach Kanu-Unfall auf dem Lac des Taillères

Ein 83-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag nach einem Kanu-Unfall auf dem Lac des Taillères im Kanton Neuenburg gestorben. Zwei anwesende Personen konnten das Opfer laut Polizei zuerst noch lebend bergen.

Der 83-jährige Mann wurde am Mittwochabend bewusstlos auf dem Lac des Taillères in La Brévine NE aufgefunden, wie die Neuenburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Der im Kanton Waadt wohnhafte Mann ist demnach allein in seinem Kanu unterwegs gewesen, als er plötzlich ins Wasser fiel.

An Land ist er von Rettungskräften versorgt und von der Rega in ein Spital geflogen worden, wo er in der Nacht auf Donnerstag verstarb, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Unfallursachen zu ermitteln. (sda)