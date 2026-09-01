Polizeirapport

Streifkollision zweier Reisecars in Stalden VS: 13 Verletzte

Bei einem Unfall mit zwei Reisebussen sind am Dienstagmorgen in Stalden im Oberwallis 13 Menschen verletzt worden. Einer der Busse geriet auf die Gegenfahrbahn, streifte den entgegenkommenden Reisecar und kam anschliessend bei einem Stall zum Stillstand.

Der Reisebus ist von der Strasse abgekommen. bild: kantonspolizei wallis

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr bei Mühlackern. Der mit 31 Personen besetzte Reisebus war von Stalden in Richtung Visp unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Reisebusses wich aus. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der in Richtung Visp fahrende Bus kam danach von der Strasse ab. 13 seiner Insassen wurden verletzt und nach der Erstversorgung in die Spitäler Visp und Sitten gebracht. Die übrigen Personen wurden vor Ort betreut. Im entgegenkommenden Bus wurde niemand verletzt.

Im Einsatz standen unter anderem sieben Ambulanzen sowie drei Rettungshelikopter. Die Feuerwehren von Visp und Stalden wurden ebenfalls aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

Der verunfallte Reisebus soll am Dienstagabend ab 20.00 Uhr geborgen werden. Dafür wird die Kantonsstrasse vollständig gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Alte Strasse umgeleitet, für den Schwerverkehr besteht keine Umfahrungsmöglichkeit. (hkl/sda)