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Flims GR: 27-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Caumasee

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Flims GR: 27-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Caumasee

31.08.2026, 17:1031.08.2026, 17:39

Ein 27-Jähriger ist am Sonntagabend nach einem Badeunfall am Caumasee in Flims gestorben. Der Mann wollte einem Kollegen helfen, der ebenfalls in Not geraten war und bekam dabei gemäss der Polizei selber Schwierigkeiten.

Der Deutsche wollte einem Kollegen helfe und schwamm zu dieser Insel.
Der Deutsche wollte einem Kollegen helfe und schwamm zu dieser Insel.bild: kantonspolizei graubünden

Der 27-jährige Mann aus Deutschland schwamm gegen 19 Uhr vom Ufer des Caumasees in Richtung Insel, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung schrieb. Er wollte einem Kollegen helfen, der zuvor im Wasser in Not geraten war.

«Im Verlauf des Rettungsversuchs bekam der 27-Jährige selbst Schwierigkeiten», heisst es im Communiqué weiter. Nach mehreren Minuten konnte er von weiteren anwesenden Personen aus dem Wasser geborgen werden. Obwohl sofort mit Wiederbelebungsversuchen begonnen wurde, starb der Mann noch am See.

Die Person, die als erstes in Not geraten war, blieb unverletzt. Das sagte ein Sprecher der Bündner Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die genauen Umstände des Unfalls werden durch die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden abgeklärt. (hkl/sda)

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