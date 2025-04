Polizeirapport

Von Porsche erfasst: Kind (2) stirbt bei Unfall in Stetten AG

Der Unfall ereignete sich in Stetten AG. Bild: BRK

In Stetten AG ist am Freitagabend ein Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Eine 65-jährige Autofahrerin hatte den zweijährigen Buben in einem Wohnquartier in einer Tempo-30-Zone erfasst. Sie soll mit einem Porsche unterwegs gewesen sein, berichtet BRK News.

Das Kind starb noch auf der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet und die Ermittlungen laufen. Im Einsatz standen auch ein Care-Team und der Psychologische Dienst der Kantonspolizei Aargau. (cpf/vro)