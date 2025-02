Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in Spitäler, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Bild: keystone

Polizeirapport

Junglenker baut in Oberembrach ZH Unfall – vier Verletzte

Ein 18-jähriger hat am Sonntagabend in Oberembrach ZH einen Unfall gebaut. Sein Auto überschlug sich und landete in der Wiese. Der Junglenker und die drei 16- bis 18-jährigen Mitfahrer wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Der 18-Jährige war von Lufingen in Richtung Oberembarch unterwegs und kam laut Medienmitteilung nach 21.30 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen in einer Linkskurve rechts über den Fahrbahnrand hinaus. Danach überschlug sich das Auto. (sda)