Polizeirapport

Unbekannte sprengen Bancomaten in Winterthurer Einkaufszentrum

Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar. bild: kantonspolizei Zürich

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Bancomaten in einem Winterthurer Einkaufszentrum gesprengt. Die Täter brachen offenbar in das geschlossene Gebäude ein.

Gegen zwei Uhr nachts ging die Meldung ein, dass Rauch aus einem Einkaufszentrum in Winterthur-Töss dringe, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es zu einem Einbruch gekommen und ein im Zentrum stehender Bancomat gesprengt worden war.

Ob und wieviel Geld die Einbrecher erbeuten konnten, ist noch unklar. Am Gebäude entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein Restaurant kann vorübergehend nicht für die Kundschaft öffnen. (sda)