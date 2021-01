Schweiz

Polizeirapport

Ein Toter durch Lawine am Casanna bei Klosters GR



Ein Toter durch Lawine am Casanna bei Klosters GR

Bei einem Lawinenunglück am Casanna oberhalb von Klosters GR ist am Samstagabend ein Skifahrer ums Leben gekommen. Ein zweiter Verschütteter konnte sich selbständig befreien, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte

Die Lawine ging kurz vor 16.30 Uhr im Gebiet Drostobel nieder und riss zwei Skifahrer mit, die sich ausserhalb der markierten und gesicherten Piste befanden. Einer der beiden konnte sich selbständig befreien, der andere – ein 53-jähriger Schweizer – blieb verschüttet. Er konnte später nur noch tot geborgen werden.

Der genaue Hergang des Lawinenunglücks wird durch die Staatsanwaltschaft sowie die Kantonspolizei abgeklärt. An der Rettungsaktion waren die Rega, Swiss Helikopter, Mitglieder der Alpinen Rettung Graubünden, sowie Hundeführer und SOS der Bergbahnen Davos Klosters beteiligt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung