Polizeirapport

Kriminelle wollen Geld in die Schweiz schmuggeln – ausgerechnet in deutscher Schokolade

Schweizer Zollbeamte entdeckten Bündel von Geldscheinen, die in Schokoladentafeln versteckt waren. Was sich die Kriminellen gedacht haben, dafür deutsche Schokolade zu verwenden, entzieht sich unserer Kenntnis.

Am vergangenen Dienstag wurden zwei Kolumbianer, eine 31-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann, am Genfer Flughafen festgenommen. Die Beamten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BZG) entdeckten bei der Kontrolle ihres Gepäcks eine begrenzte Menge Kokapulver in einer Trinkflasche, die sich im Rucksack der Frau befand.

Weiter wurden 4000 Euro in zwei Brieftaschen gefunden, die die Frau bei sich trug, während weitere 1500 Euro in einem Buch versteckt waren. Das Buch wies ebenfalls Spuren von Kokain auf. Der Mann hatte vier Bündel mit insgesamt 30'000 Euro bei sich.

So sahen die Verpackungen aus. bild: bzg

Sie waren raffiniert in Alufolie eingewickelt und in der Verpackung von vier Tafeln Schokolade der deutschen Marke «Das Exquisite» versteckt worden. Ob die Schmuggler wussten, dass es äusserst auffällig ist, deutsche Schokolade in die Schweiz zu importieren? Wahrscheinlich nicht.

Darin verbarg sich aber keine Schokolade, sondern eine Menge Geld. bild: bzg

Und auf dem Geld? Ebenfalls Kokainspuren. Die Beamten übergaben die Personen, das Geld und die Betäubungsmittel der Genfer Kantonspolizei.

Vier solcher Bündel trug der Mann bei sich, insgesamt 30'000 Euro in Bar. bild: bzg

(jah)