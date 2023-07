Polizeirapport

Junger Mann im Neuenburgersee ertrunken

Ein 28-jähriger Mann ist nach einem Badeunfall im Neuburgersee ums Leben gekommen. Der Tunesier starb am 11. Juli, wenige Tage nach dem Unfall, im Spital.

Der Mann ertrank im Neuenburgersee. Bild: shutterstock

Der Tod sei nicht sofort mitgeteilt worden, weil die Bemühungen, die Familie des in Tunesien wohnhaften Opfers zu erreichen, einige Zeit in Anspruch genommen hätten, teilte die Kantonspolizei Neuenburg am Freitag mit. Insgesamt ertranken in diesem Jahr drei Personen im Neuenburgersee, eine davon infolge eines Tauchunfalls. (saw/sda)