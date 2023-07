Frau ertrinkt im Genfersee bei Montreux

Eine Frau ist am Mittwochabend vor der Küste von Montreux VD am Genfersee ertrunken. Bislang konnte die circa 60-jährige Verstorbene nicht identifiziert werden, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Genfersee lädt bei hohen Temperaturen zum Baden ein. Bild: keystone

Die Kantonspolizei bittet daher um Hinweise von Zeugen. Die Frau war in der Nähe des Quai des Fleurs alleine schwimmen gegangen. Menschen, die sich in der Nähe befanden, brachten die leblose Frau ans Ufer und versuchten, sie wiederzubeleben. Dies gelang laut Angaben der Polizei jedoch nicht. (saw/sda)