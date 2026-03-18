Polizeirapport

Passagier zeigte auffälliges Verhalten: Bus hält ausserplanmässig in Ostermundigen

Ein Mann hat am Montagabend in einem Linienbus in Ostermundigen mit seinem Verhalten für Verunsicherung gesorgt. Der Chauffeur hielt ausserplanmässig, rund 40 Personen verliessen das Fahrzeug und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Der Passagier beschädigte unter anderem Plakate im Inneren des Fahrzeugs, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Der Buschauffeur hielt daraufhin an einer «provisorischen Haltestelle» an und öffnete die Türen.

Der Mann wurde laut der Mitteilung nach einer kurzen Suche angehalten und auf eine Polizeiwache gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Bus wurde nicht beschädigt und der Chauffeur setzte die Fahrt kurze Zeit später fort.

Die Kantonspolizei Bern nahm unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen auf. Zur Klärung der Umstände werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. (leo/sda)