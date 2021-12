Leerer Zug kracht in Rangierlok – eine halbe Million Sachschaden in Zürich

In der Stadt Zürich sind bei einem Bahnunfall am Sonntagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Ein leerer Personenzug prallte in eine stehende Rangierlokomotive. Der Sachschaden wird auf 500'000 Franken geschätzt.

Um 20.40 Uhr fuhr ein 61-jähriger Lokführer mit einem leeren Personenzug im Rangierbereich des Vorbahnhofs auf Höhe Hardbrücke stadtauswärts. Aus bislang unbekannten Gründen prallte der Zug dort in eine Stehende Rangierlokomotive.

Wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte, wurden der Führer der Rangierlok und ein weiterer Arbeiter, der ebenfalls auf der Lokomotive war, leicht verletzt. Beide mussten für medizinische Kontrollen ins Spital gebracht werden. Sie konnten danach aber wieder aus der Spitalpflege entlassen werden.

Die Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Neben der Polizei stand am Sonntag auch die Intervention der SBB im Einsatz. (sda)