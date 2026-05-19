wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Unispital Zürich erstattet Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung

Unispital Zürich erstattet Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung

19.05.2026, 14:2319.05.2026, 14:23

Ein Untersuchungsteam der Zürcher Staatsanwaltschaft arbeitet die Vorkommnisse an der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsspitals auf. Der Stiftungsrat hat in elf überprüften Todesfällen sowie 13 Einsätzen von Medizinprodukten Anzeige oder Meldung erstattet.

Das ambulante Gesundheitszentrum des USZ im Circle am Flughafen Zuerich am Freitag, 2. Oktober 2020, in Zuerich. Am 5. Oktober 2020 nimmt das Universitaetsspital Zuerich (USZ) sein neues ambulantes Ge ...
Die Anzeigen des Unispitals richten sich gegen Unbekannt.Bild: keystone

Drei Strafanzeigen wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie Urkundenfälschung sind bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Zudem sind elf Meldungen wegen mutmasslich unangemessenen Einsatzes von Medizinprodukten eingegangen, wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte.

Die Anzeigen richten sich gegen Unbekannt und werden zusammen mit den Meldungen geprüft. Aufgrund der Komplexität der Materie werde die strafrechtliche Aufarbeitung Zeit in Anspruch nehmen. Die Staatsanwaltschaft muss klären, ob hinreichend konkrete Hinweise auf Straftaten vorliegen. Auch gegen wen sich die Vorwürfe richten, werde untersucht.

Rund 70 Todesfälle mehr als erwartet

Dazu hat die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ein Team zusammengestellt, das die Vorkommnisse an der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) aufarbeiten soll. Es handelt sich dabei um vier Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit Expertise in Medizinalstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Beamtendelikten.

Der Anfang Mai veröffentlichte «Oberholzer-Bericht» ergab, dass es im Zeitraum von 2016 bis 2020 bei rund 4500 Operationen an der Herzklinik des USZ zu 68 bis 74 Todesfällen mehr kam, als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Der damalige Klinikdirektor Francesco Maisano habe zudem ein von ihm mitentwickeltes Produkt eingesetzt und soll finanziell profitiert haben. (hkl/sda)

Mehr zum USZ-Skandal:

Nach Unispital-Skandal: Parteien fordern politische Massnahmen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Neugeborenes wird ins Basler Babyfenster gelegt
Am Montag ist in Basel ein Mädchen ins Babyfenster des Bethesda-Spitals gelegt worden. Das Kleinkind ist den Umständen entsprechend wohlauf. Es bleibt nun für medizinische Abklärungen im Spital.
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde werde für das Kind eine gesetzliche Vertretung errichten und für eine Unterbringung sorgen, teilte der Kanton Basel-Stadt am Montag mit. Weitere Angaben machten die Behörden nicht, um Mutter und Kind zu schützen.
Zur Story