Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Magadino TI tödlich verunglückt. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

58-jähriger Autofahrer landet im Bach und stirbt

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Magadino TI tödlich verunglückt. Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Auto am Strassenrand und landete anschliessend in einem Bach.

Dies teilte die Tessiner Kantonspolizei am Freitag mit. Sie vermutet, dass möglicherweise ein Kontrollverlust den Unfall verursachte. Nach Wiederbelebungsversuchen habe nur noch der Tod des Schweizers festgestellt werden können. (sda)