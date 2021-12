Franzose bei Skiunfall im Wallis tödlich verletzt

Air-Glaciers konnte nichts mehr ausrichten. Bild: KEYSTONE

Ein 47-jähriger Franzose ist im Walliser Skigebiet «Portes du Soleil» gestürzt und in einen Skiliftmasten geprallt. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er später im Spital starb.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14.00 Uhr im Skigebiet «Portes du Soleil» auf dem Gemeindegebiet von Val-d’Illiez, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mittelte. Der Skifahrer aus Frankreich stürzte bei einer Abfahrt aus noch ungeklärten Gründen und prallte in der Folge gegen einen Masten eines Skilifts.

Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle wurde der Mann schwer verletzt mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital Sitten eingeliefert. Dort erlag er am Dienstag seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. (sda)