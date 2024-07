Russland meldet 80 ukrainische Drohnenangriffe und Schäden Bild: Shutterstock

Polizeirapport

Knapp 100 Velos gestohlen – Luzerner Polizei hebt Hehlerring aus

Die Luzerner Polizei hat einen 39-jährigen Mann aus Deutschland sowie fünf Männer festgenommen, die mit gestohlenen Fahrrädern gehandelt haben sollen.

Benjamin Netz / ch media

Aufgeflogen waren die Männer, als ein geplanter Transport gestohlener Velos ins Ausland an der Grenze gestoppt wurde. Ermittlungen der Polizei ergaben schliesslich, dass der Hauptbeschuldigte zwischen Mai bis Oktober 2023 gestohlene Waren an- und weiterverkaufte. Darunter rund 100 hochwertige Velos, E-Bikes und Elektro-Scooter. Ausserdem andere Elektrogerätschaften sowie Werkzeug, schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung.

Für das erbeutete Diebesgut erhielten die Verkäufer entweder Bargeld oder Drogen. Die Gesamtdeliktssumme liegt bei mindestens 255'000 Franken, schreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Gegen sechs Personen, die die Waren gestohlen und weiterverkauft haben, wurden Strafuntersuchungen eingeleitet. Ein Grossteil der Waren wurden inzwischen weiterverkauft und ins Ausland abgesetzt.

Im Herbst 2023 aufgeflogen

Im September 2023 wurde an der Basler-Grenze zu Deutschland ein von zwei polnischen Chauffeuren gesteuerter Transporter mit gestohlenen Velos und E-Scootern abgefangen. Die beiden Chauffeure wurden an Ort und Stelle festgenommen, wenig später auch die weiteren beteiligten Personen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des mutmasslichen Haupttäters wurde ausserdem Betäubungsmittel sichergestellt. Auch hier hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.