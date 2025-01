Nach rund zwei Stunden wurde der Mann im über 500 Meter langen Lawinenfeld gefunden und aus den Schneemassen befreit. symbolBild: KEYSTONE

Polizeirapport

Snowboardfahrer stirbt in Parpan GR bei einem Lawinenabgang

Bei einem Lawinenabgang ausserhalb der markierten Pisten in Parpan ist am Mittwoch ein Snowboardfahrer gestorben. Nach dem Lawinenabgang begannen ein Kollege sowie weitere Personen mit der Suche. Auch ein Grossaufgebot von Rettungskräften war im Einsatz.

Kurz vor 12 Uhr hatte die Einsatzleitzentrale eine Meldung über einen Lawinenniedergang am sogenannten Ochsatobel erhalten, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Nach rund zwei Stunden wurde der Mann im über 500 Meter langen Lawinenfeld gefunden und aus den Schneemassen befreit.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann, schrieb die Kantonspolizei weiter. Die Identifikation des Snowboarders stehe noch aus. Die Staatsanwaltschaft Graubünden klärt zusammen mit der Kantonspolizei die Umstände des Lawinenunfalls. (sda)