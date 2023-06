Polizeirapport

Tankcontainer verliert auf A2 bei Pratteln BL Essigsäure

Ein Sattelmotorfahrzeug mit Tankcontainer hat am Dienstagmorgen auf der A2 bei Pratteln BL eine unbekannte Menge an Essigsäure verloren und damit eine rund einstündige Totalsperre der Autobahn in Richtung Basel ausgelöst. Zwei Personen mussten zur ärztlichen Kontrolle.

Der Vorfall ereignete sich gemäss der Baselbieter Polizei kurz nach 08.00 Uhr und löste einen grösseren Stau im Morgenverkehr aus. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein ungenügend verschlossener Deckel auf der Oberseite des Tankcontainers Grund für die ausgelaufene Essigsäure.

Zwei Personen, welche hinter dem Sattelmotorfahrzeug fuhren, klagten über Übelkeit und Reizungen in den Augen. Sie begaben sich selbständig zum Arzt. (sda)