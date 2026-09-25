Polizeirapport

Frontalkollision zwischen zwei Velofahrern in Feldbach ZH – beide verletzt

Zwei Velofahrer sind am Donnerstag in Feldbach ZH frontal miteinander zusammengestossen. Einer der beiden wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht.

Bei der Velo-Kollision wurden zwei Personen verletzt. Bild: kantonspolizei zürich

Ein 69-jähriger Mann war um 15.30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg von Hombrechtikon nach Feldbach unterwegs. Ihm kam ein 15-jähriger Rennradfahrer entgegen. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten die beiden miteinander und stürzten. Dabei zogen sie sich Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Da nicht klar war, wie schwer die Verletzungen des 69-jährigen Mannes waren, wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Rennvelofahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich ermitteln nun die Unfallursache. (sda)