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Unfall in Goldau: Töfffahrerin wird verletzt

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Töfffahrerin wird bei Unfall in Goldau SZ erheblich verletzt

25.09.2026, 12:2625.09.2026, 12:26

Eine Motorradfahrerin ist am frühen Freitagmorgen in Goldau SZ mit einem Auto kollidiert. Dabei verletzte sie sich erheblich, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Der Unfall ereignete sich um 6.20 Uhr auf der Gotthardstrasse. Eine 45-jährige Motorradlenkerin war dort von Goldau in Richtung Steinen unterwegs. Ein entgegenkommender Autofahrer beabsichtigte gleichzeitig, nach links in den Gotthardweg Richtung Lauerz abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenprall.

Unfall Goldau
Die Töfffahrerin wurde vom Auto erfasst.Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Frau wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Spital gebracht. Der 43-jährige Autolenker blieb unverletzt. (sda)

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