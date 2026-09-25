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Reinach: Verletzte bei Unfall im Chemie-Labor

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Vier Personen nach Labor-Zwischenfall in Reinach BL im Spital

25.09.2026, 12:0525.09.2026, 12:05

Bei einem Zwischenfall in einem Chemielabor in Reinach BL sind am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Eine vierte Person wurde zusammen mit den Verletzten für Abklärungen in ein Spital gebracht, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 16.00 Uhr an der Kägenstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es während einer Probenentnahme zu einer ungeklärten Kontamination der anwesenden Personen.

Die genaue Ursache für die Kontamination sei noch unklar und Gegenstand von Abklärungen.

Die Chemiewehr führte laut Mitteilung in den betroffenen Räumlichkeiten Messungen durch. Dabei konnten keine gefährlichen oder giftigen Substanzen festgestellt werden. Für die Bevölkerung oder die Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. (sda)

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