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Schwerer Verkehrsunfall bei Zernez GR – Reisecar umgekippt

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Schwerer Verkehrsunfall bei Zernez GR – Reisecar umgekippt

10.09.2026, 18:2110.09.2026, 19:16

Zwischen Zernez und Susch im Kanton Graubünden ist am Donnerstagabend ein Car verunfallt. Diverse Rettungseinsätze sind im Einsatz, wie die Kantonspolizei Graubünden auf ihrer Webseite und auf X mitteilte.

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte den Unfall auf der Strasse zwischen den beiden Gemeinden auf Anfrage. Die Strasse sei in diesem Abschnitt gesperrt, teilte ein Sprecher mit.

Die Polizei stellte weitere Informationen zum Unfall in Aussicht. Sie hat keine Angaben dazu gemacht, ob lediglich der Reisebus am Unfall beteiligt war. Es sei jedoch «ein schwerer Unfall», so die Polizei. (hkl/sda)

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