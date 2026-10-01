Polizeirapport

Feuer auf Bischofalp in Elm GL verursacht grossen Sachschaden

Ein Brand im Restaurant Bischofalp im Wintersportgebiet Elm hat am Mittwochabend einen grossen Sachschaden verursacht. Die Löscharbeiten des abgelegenen Berghauses dauerten bis in die frühen Morgenstunden, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte.

Verletzt wurde niemand. Eine Person, die sich beim Ausbruch des Brandes im Gebäude befand, konnte sich selbständig in Sicherheit bringen. Das Berghaus befand sich im Umbau

Die Einsatzkräfte wurden um 21.45 Uhr über den Brand informiert. Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei standen mit 70 Personen im Einsatz. (dab/sda)