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Explosion in Neuenburg: Frau stirbt, Gas ist mögliche Ursache

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Explosion in Neuenburg: 55-Jährige erliegt Verletzungen

30.09.2026, 15:5630.09.2026, 16:07

Nach der Explosion in einem Gebäude in der Stadt Neuenburg ist eine Person gestorben. Die Kantonspolizei Neuenburg teilt am Mittwoch mit, dass eine 55-jährige Frau, die am Dienstag mit der Rega ins Spital geflogen worden war, am Mittwochmorgen ihren Verletzungen erlegen ist.

Neuenburg Explosion
Das Feuer brach im ersten Stock aus.Bild: Kantonspolizei Neuenburg

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, brach das Feuer im ersten Stock des Gebäudes aus. Die Polizei vermutet, dass Gas Ursache für die Explosion war. Die Ermittlungen laufen jedoch noch.

Bei der Explosion wurden vier Menschen verletzt. Die Frau, die nun ihren Verletzungen erlegen ist, befand sich in der Wohnung, wo der Brand ausgebrochen war. Sie war allerdings nicht die Mieterin, hielt sich laut der Polizei aber regelmässig dort auf.

Mehr dazu:

«Ziemlich ernste» Situation: Mehrere Verletzte nach Explosion in Haus in Neuenburg
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Die drei anderen Verletzten wurden ebenfalls ins Spital gebracht. Weitere Mieter mussten wegen der Schäden am Gebäude vorübergehend woanders untergebracht werden. (vro)

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