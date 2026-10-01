Polizeirapport

Passanten bergen Verunfallte aus brennendem Auto in Wohlen AG

Bei einem Verkehrsunfall in Wohlen AG sind am Mittwochabend mehrere Personen verletzt worden, einige davon schwer. Passanten gelang es, die Verunfallten aus dem brennenden Auto zu bergen.

Das Auto erwischte eine Rechtskurve nicht und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. «Blick» und «20 Minuten» hatten in der Nacht unter Berufung auf Informationen von «BRK News» über den Unfall berichtet.

Das Auto nach dem Unfall in Wohlen. Bild: brk news

Das Auto fing Feuer und Passanten bargen die Insassen, wie es von Seiten der Polizei hiess. Die Ersthelfer hätten dabei Verbrennungen erlitten. Die Personen im Auto seien mittelschwer bis schwer verletzt worden. Zwei von ihnen seien von Rettungshelikoptern ins Spital geflogen worden.

Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich gemäss Polizeiangaben um ein 17-jähriges Mädchen und drei männliche Personen im Alter von 21, 18 und 17 Jahren. Sie seien allesamt italienische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz. (dab/sda)