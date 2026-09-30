Polizeirapport

Tötungsdelikt in Lauperswil BE: Zwei Männer mit Schussverletzungen aufgefunden

Ein 49-jähriger Schweizer und sein 84-jähriger Vater sind in Lauperswil BE unter unklaren Umständen ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass einer der Männer den anderen erschoss und sich dann selbst richtete.

Wer der Täter und wer das Opfer ist, liessen die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau zunächst offen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang seien im Gang, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Laut Mitteilung war die Polizei am Montag gegen 20.50 Uhr alarmiert worden, nachdem ein Mann in einer Liegenschaft leblos aufgefunden worden war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer, wobei beim 49-Jährigen nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Beim zweiten, schwerverletzten Mann handelt es sich um den Vater.

Der 84-Jährige wurde von den Einsatzkräften medizinisch erstbetreut und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht, wo er am Dienstagvormittag verstarb. Beide Männer wiesen Schussverletzungen auf. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand auch das Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Gemeinde Lauperswil liegt im Emmental und zählt rund 2700 Einwohnerinnen und Einwohner. (hkl/sda)