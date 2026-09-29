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Polizei zieht bei Mols SG einen Geisterfahrer aus dem Verkehr

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Polizei zieht bei Mols SG einen Geisterfahrer aus dem Verkehr

29.09.2026, 12:2329.09.2026, 12:23

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag auf der Autobahn A3 bei Mols einen Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 42-Jähriger war auf der falschen Fahrbahn in Richtung Chur unterwegs. Sein ausländischer Führerausweis wurde für die Schweiz aberkannt.

Die Einsatzzentrale sei durch einen automatischen Alarm auf den Falschfahrer im Tunnel Quarten aufmerksam geworden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Eine Patrouille traf den Fahrer schliesslich hinter dem Steuer im stehenden Auto auf der Höhe Mols an. Mit Hilfe der Polizei konnte das Auto gewendet werden. (hkl/sda)

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