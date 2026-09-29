Der mutmassliche Drogenhändler bewahrte seine Ware in seiner Wohnung in Luzern auf. (Symbolbild) Bild: EPA EFE

Polizeirapport

Polizei stellt in Emmenbrücke LU 2,7 Kokain sicher

Die Luzerner Polizei hat in einer Wohnung in Emmenbrücke 2,7 Kilogramm Kokain und 30 Gramm Heroin sichergestellt. Der mutmassliche Drogenhändler, ein 49 Jahre alter Mann aus Albanien, wurde festgenommen.

Die Aktion der Luzerner Polizei hat bereits am 12. August stattgefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Verhaftung seien intensive Ermittlungen vorausgegangen, hiess es. Den ungefähren Verkaufswert der beschlagnahmten Drogen auf der Gasse bezifferte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage auf rund 137'000 Franken.

In der Darstellung der Untersuchungsbehörde war der mutmassliche Drogenhändler Anfang August illegal in die Schweiz eingereist. Um seine Geschäfte zu betreiben, soll er sich vor allem in der Zentralschweiz aufgehalten haben.

Gemäss den Ermittlungen hat der Mann bis zu seiner Festnahme an mindestens 20 Kunden Heroin und Kokain abgegeben. Einen Teil der Einnahmen soll er auf ein Konto in Albanien überwiesen haben. (sda)