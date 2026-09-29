freundlich24°
DE | FR
burger
International
Polizeirapport

Polizei stellt in Emmenbrücke LU 2,7 Kokain sicher

epa12778810 A member of the National Institute of Forensic Sciences (Inacif) tests the confiscated cocaine in Santo Domingo, Dominican Republic, 26 February 2026. Authorities incinerated 2,285 kilogra ...
Der mutmassliche Drogenhändler bewahrte seine Ware in seiner Wohnung in Luzern auf. (Symbolbild)Bild: EPA EFE
Polizeirapport

Polizei stellt in Emmenbrücke LU 2,7 Kokain sicher

29.09.2026, 14:1429.09.2026, 14:14

Die Luzerner Polizei hat in einer Wohnung in Emmenbrücke 2,7 Kilogramm Kokain und 30 Gramm Heroin sichergestellt. Der mutmassliche Drogenhändler, ein 49 Jahre alter Mann aus Albanien, wurde festgenommen.

Die Aktion der Luzerner Polizei hat bereits am 12. August stattgefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Verhaftung seien intensive Ermittlungen vorausgegangen, hiess es. Den ungefähren Verkaufswert der beschlagnahmten Drogen auf der Gasse bezifferte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage auf rund 137'000 Franken.

In der Darstellung der Untersuchungsbehörde war der mutmassliche Drogenhändler Anfang August illegal in die Schweiz eingereist. Um seine Geschäfte zu betreiben, soll er sich vor allem in der Zentralschweiz aufgehalten haben.

Gemäss den Ermittlungen hat der Mann bis zu seiner Festnahme an mindestens 20 Kunden Heroin und Kokain abgegeben. Einen Teil der Einnahmen soll er auf ein Konto in Albanien überwiesen haben. (sda)

Mehr zum Thema:

US-Angriffe auf «Drogenschmuggler»: 227 Tote in einem Jahr
US-Angriffe auf «Drogenschmuggler»: 227 Tote in einem Jahr
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Mehrere Fahrzeuge in Baar ZG ausgebrannt – ein Feuerwehrmann verletzt
Polizei zieht bei Mols SG einen Geisterfahrer aus dem Verkehr
Auto fährt in Schübelbach SZ in Rollstuhlfahrer
Töfffahrer in Rapperswil BE bei Kollision schwer verletzt
Französische Polizei stoppt Raser aus der Schweiz mit Tempo 312
Kantonspolizei Zürich stoppt illegales Pokerturnier in Brüttisellen
Raser fährt in Alpnach Dorf innerorts mit 107 km/h
Verdächtiger rief selbst die Polizei: Geklaute E-Bikes in Schaffhausen sichergestellt