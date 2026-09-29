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Auto fährt in Schübelbach SZ in Rollstuhlfahrer

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Auto fährt in Schübelbach SZ in Rollstuhlfahrer

29.09.2026, 09:5429.09.2026, 09:54

Ein Elektrorollstuhlfahrer ist am Montag in Schübelbach SZ bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 95-Jährige war um 14 Uhr auf der Kantonsstrasse Richtung Siebnen unterwegs, als ein 21-jähriger Automobilist ihn überholen wollte.

Schübelbach: Rollstuhlfahrer nach Kollision mit Auto lebensbedrohlich verletzt
Der 95-jährige Rollstuhlfahrer wurde ins Spital gebracht.Bild: Kantonspolizei Schwyz

Bei dem Überholmanöver sei es zur Kollision gekommen, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mit. Der Rollstuhlfahrer sei lebensbedrohlich verletzt und ins Spital gebracht worden. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben.

Die Kantonspolizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sda)

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