Die Brandursache und die genauen Umstände werden abgeklärt. Bild: Staatsanwaltschaft Kanton Wallis

Polizeirapport

Drei Verletzte bei Brand von Autogarage in Zermatt VS – Ursache noch unklar

Beim Brand einer Autogarage in Zermatt VS sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit Helikoptern in Spitäler geflogen. Das Feuer richtete erheblichen Sachschaden an.

Der Brand wurde gegen 16.00 Uhr gemeldet und war gegen 20.45 Uhr unter Kontrolle, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurden zwei Verletzte von Air Zermatt ins Universitätsspital Zürich beziehungsweise ins Universitätsspital Lausanne (Chuv) geflogen. Die dritte verletzte Person begab sich für eine Kontrolle zu einem Arzt.

Die Brandursache und die genauen Umstände werden abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. (sda)