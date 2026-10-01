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24-Jähriger in Dällikon ZH mit Messer verletzt – 3 Verdächtige verhaftet

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24-Jähriger in Dällikon ZH mit Messer verletzt – 3 Verdächtige verhaftet

01.10.2026, 15:1901.10.2026, 15:19

In Dällikon ist am Mittwochabend ein 24-jähriger Kosovare bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden. Drei Verdächtige konnten verhaftet werden.

Das Opfer erlitt mittelschwere Verletzungen an einem Arm und am Oberkörper. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, brachte ihn ein Rettungsdienst ins Spital. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Auseinandersetzung in einem Hotelzimmer stattfand. Passanten fanden den 24-Jährigen auf dem Boden an der Regensdorferstrasse.

Bei den drei Verhafteten handelt es sich um zwei Schweden und einen Slowenen im Alter zwischen 20 und 33 Jahren. Die Kantonspolizei Zürich verhaftete zwei der Verdächtigen, der dritte wurde im Kanton Schaffhausen festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. (sda)

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