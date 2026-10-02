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Zwei Schüler aus Arbon TG wegen Drohvideos angezeigt

Polizeirapport

Zwei Schülerinnen aus Arbon TG wegen Drohvideos angezeigt

02.10.2026, 14:4402.10.2026, 14:53

Die Kantonspolizei Thurgau hat zwei Schülerinnen aus Arbon TG bei der Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt. Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen Urheber von Videos mit Gewaltdrohungen sind, die Mitte September an der Arboner Oberstufe kursierten.

Die beiden Tatverdächtigen besuchen die betroffene Oberstufe, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Freitag. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen hatten die Drohungen keinen ernsten Hintergrund. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Am 15. September kam es in mehreren Schulhäusern in Arbon zu Polizeieinsätzen. Zuvor ging bei der Polizei die Meldung ein, dass Videos mit Gewaltdrohungen kursierten. (sda)

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