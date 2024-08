Polizeirapport

Senior stirbt beim Schwimmen im Zürichsee

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag beim Baden im Zürichsee verstorben. Der 84-jährige stieg bei Altendorf SZ zum Schwimmen in den See und war danach nicht mehr auffindbar.

Es sei sofort eine Suche eingeleitet worden, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mit. Der Seerettungsdienst habe den Vermissten schnell in einer Tiefe von etwas mehr als drei Meter orten können. Polizeitaucher hätten den Mann dann geborgen.

Die Einsatzkräfte versuchten, den Rentner zu reanimieren. Der Mann sei aber noch am Ereignisort verstorben, hiess es in der Mitteilung. (sda)