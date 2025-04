Polizeirapport

Lenkerin prallt in Zürich mit SUV in Polizeiauto

Eine Autolenkerin ist mit ihrem SUV am Dienstagabend in Zürich in ein Polizeiauto geprallt. Zwei Polizisten wurden dabei mittelschwer verletzt.

Eine Person meldete gegen 22.45 Uhr, dass eine Lenkerin im Kreis 6 unsicher unterwegs war, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die Patrouille bemerkte das Fahrzeug und versuchte die Lenkerin zum Anhalten zu bringen.

Diese reagierte aber nicht und prallte mit dem SUV schliesslich in das Polizeiauto. Die Polizisten mussten ins Spital gefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (vro/sda)