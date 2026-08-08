Polizeirapport

83-jähriger Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Kölliken AG

Ein 83-jähriger E-Roller-Lenker ist bei einer Frontalkollision mit einem Auto am Freitag im aargauischen Kölliken verstorben.

Durch die Wucht des Aufpralls sei er mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden.

Die Unfallstelle in Kölliken AG. Bild: Kantonspolizei aargau

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Die 66-jährige Autofahrerin sei in Richtung Safenwil unterwegs gewesen. Der 83-Jährige habe dann mutmasslich mit seinem E-Roller die Strasse überquert und es kam zum Zusammenstoss.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am E-Roller dürfte Totalschaden entstanden sein. Das Auto sei stark beschädigt worden, so die Polizei weiter.

Der Unfallhergang wird nun ermittelt. Die Autofahrerin musste ihren Führerausweis vorerst abgeben. Die Strasse blieb bis abends um 20.30 Uhr gesperrt. Weil sich der Unfallort in der Nähe eines Bahnübergangs befand, musste auch der Zugverkehr bis 20 Uhr eingestellt werden. (sda)