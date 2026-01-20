Polizeirapport

Brand in Zürcher Kita – Polizei nimmt Mitarbeiterin fest

Nach einem Brand am Montagnachmittag in einer Kindertagesstätte (Kita) in der Stadt Zürich hat die Stadtpolizei eine Mitarbeiterin festgenommen. Ein Delikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte sie mit. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Die Polizei brachte die Frau für weiter Abklärungen in eine Polizeiwache, heisst es in der Medienmitteilung vom Dienstag. Zur Spurensicherung und für die Abklärungen zur Brandursache rückten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und Brandermittler der Kantonspolizei Zürich aus.

Zum Brand in der Kita im Kreis 9 kam es kurz vor 17 Uhr. Wo das Feuer entstand, konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA «aus ermittlungstechnischen Gründen» nicht sagen. Auch zu weiteren Einzelheiten äusserte sich die Polizei vorerst nicht.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Die anwesenden Kinder und Betreuenden konnten die Kindertagesstätte verlassen und blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. (sda)