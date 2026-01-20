Nebel-4°
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

ZVV: Der Zürcher ÖV kommuniziert neu in leichter Sprache

Der Zürcher ÖV kommuniziert neu in leichter Sprache

20.01.2026, 10:4020.01.2026, 10:40

Auch Passagiere mit Leseschwierigkeiten oder limitierten Deutschkenntnissen sollen im Kanton Zürich den öffentlichen Verkehr nutzen können. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) führt die wichtigsten Informationen auf seiner Website neu in leichter Sprache.

Neu gibt es deshalb auf der ZVV-Webseite eine Rubrik, in der die wichtigsten Informationen für die Fahrt mit Bus, Zug, Tram oder Schiff in leichter Sprache aufbereitet sind, wie der ZVV am Dienstag mitteilte.

Der ZVV setzte das neue Angebot in Zusammenarbeit mit Pro Infirmis um und liess es von Betroffenen auf Verständlichkeit überprüfen. In einem nächsten Schritt will der ZVV auch eine kurze, gedruckte Broschüre publizieren. So sollen auch jene Personen erreicht werden, die nicht digital unterwegs sind. (sda)

Mehr zum Zürcher ÖV:

Nach Streit mit Schweizer Hersteller will Zürich keine Schweizer Busse mehr
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die neusten Features der SBB-App
1 / 28
Die neusten Features der SBB-App
Die SBB-App, eine der meistgenutzten Smartphone-Anwendungen der Schweiz, soll neue und ziemlich geniale Features erhalten ...
quelle: keystone / gaetan bally
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Gesetzeswidrig» – So steht es um die Barrierefreiheit im Schweizer-ÖV
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Jetzt startet das WEF + Putin-Gesandter eingetroffen + Trump kündigt Grönland-Treffen an
Zur Story