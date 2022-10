Polizeirapport

Autolenker verstirbt nach Frontalkollision auf A8 bei Leissigen BE

Um 6:55 ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung zu einem schweren Unfall auf der A8 ein. Bild: sda

Bei einem frontalen Zusammenprall mit einem Lieferwagen auf der A8 in Leissigen BE ist am Freitagmorgen der Lenker eines Autos tödlich verletzt worden. Der in seinem Fahrzeug eingeklemmte Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Lenker des Lieferwagens wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Weshalb es zur Frontalkollision kam, wird noch untersucht. Der Unfall geschah kurz nach dem Leissigentunnel in Fahrtrichtung Interlaken. Die formelle Identifikation des Verstorbenen steht noch aus.

Für die Bergungsarbeiten blieb die A8 zwischen Spiez und Interlaken für mehrere Stunden komplett gesperrt. Nebst der Polizei standen zwei Ambulanzteams, eine Rega-Besetzung sowie die Feuerwehr Bödeli im Einsatz. (sda)