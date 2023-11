Polizeirapport

Mutmasslicher Messerstecher in Zürich geschnappt

Bild: DPA

Die Kantonspolizei Zürich hat den mutmasslichen Täter verhaftet, der am 30. August in einer Bar in Zürich einen Mann erstochen hat. Es handelt sich um einen 51-jährigen ungarischen Staatsbürger, der über keinen Wohnsitz in der Schweiz verfügt.

Ermittlungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft für Schwere Gewaltkriminalität führten in den letzten Wochen zur Identifizierung des mutmasslichen Täters, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Gesuchte wurde am Sonntagmittag durch eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich kontrolliert und anschliessend verhaftet.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts gegen den Beschuldigten eröffnet und Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der Verhaftete wird beschuldigt, in einer Bar an der Langstrasse einen Mann niedergestochen zu haben.

Das Opfer starb noch vor Ort. Weshalb es zur Tat kam, war unklar. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung. (sda)