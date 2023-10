Polizeirapport

Einbrecherduo in Zürcher Restaurant auf frischer Tat ertappt

Am frühen Morgen des 10. Oktobers, um 2:30 Uhr, wurde der in Zürich ein Einbruch in einem Restaurant gemeldet, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Restaurantbesitzer, der die Polizei kontaktierte, gab am Telefon bekannt, dass sich die Einbrecher noch im Gebäude befänden. Kurz darauf waren mehrere Patrouillen vor Ort, und das Haus von Polizisten umzingelt. Die Stadtpolizei Zürich teilt mit, dass sie die zwei mutmasslichen Einbrecher in flagranti überraschten. Das, als diese gerade dabei waren, mit Werkzeug einen Tresor zu öffnen. Aufgrund des selbstverursachten Lärms hatten sie jedoch keine Chance, die heranrückenden Einsatzkräfte zu bemerken. Und selbst wenn die Einbrecher die Polizei gehört hätten, hätte dies ihnen wenig genützt, denn: Der «mutige Restaurantbesitzer» hatte die beiden im Keller eingesperrt.

Bei dem Einbrecherduo handelt es sich um einen 16- und einen 20-jährigen Algerier. Es wird derzeit geprüft, ob die beiden für zusätzliche Einbruchdiebstähle verantwortlich sein könnten.