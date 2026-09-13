Polizeirapport

Ein Toter nach tätlicher Auseinandersetzung in Derendingen SO

Ein Mann ist nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in Derendingen SO gestorben. Danach ist es in der Nähe in Subingen SO zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zur Auseinandersetzung mit mehreren Personen kam es gegen 20.20 Uhr im Bereich einer Tankstelle an der Luzernstrasse, wie die Solothurner Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag bekannt gab. Sie bestätige damit Ereignisse, über die der «Blick» als erster berichtet hatte.

Ein Mann starb bei der Tankstelle. Die genauen Umstände waren am Sonntagmittag noch Gegenstand laufender Abklärungen, wie die Polizei weiter schrieb.

Kurz nach dem Vorfall ereignete sich laut der Polizei um 20.30 Uhr in der Nähe ein Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr. Ein Autofahrer sei in der östlichen Nachbargemeinde Subingen, ebenfalls auf der Luzernstrasse, frontal gegen mehrere Betonböcke geprallt. Er sei verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht worden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen besteht, wird noch ermittelt, wie es von Seiten der Polizei am Sonntag weiter hiess. (hkl/sda)