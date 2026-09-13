freundlich19°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Ein Toter nach tätlicher Auseinandersetzung in Derendingen SO

Polizeirapport

Ein Toter nach tätlicher Auseinandersetzung in Derendingen SO

13.09.2026, 11:3813.09.2026, 11:38

Ein Mann ist nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in Derendingen SO gestorben. Danach ist es in der Nähe in Subingen SO zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zur Auseinandersetzung mit mehreren Personen kam es gegen 20.20 Uhr im Bereich einer Tankstelle an der Luzernstrasse, wie die Solothurner Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag bekannt gab. Sie bestätige damit Ereignisse, über die der «Blick» als erster berichtet hatte.

Ein Mann starb bei der Tankstelle. Die genauen Umstände waren am Sonntagmittag noch Gegenstand laufender Abklärungen, wie die Polizei weiter schrieb.

Kurz nach dem Vorfall ereignete sich laut der Polizei um 20.30 Uhr in der Nähe ein Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr. Ein Autofahrer sei in der östlichen Nachbargemeinde Subingen, ebenfalls auf der Luzernstrasse, frontal gegen mehrere Betonböcke geprallt. Er sei verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht worden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen besteht, wird noch ermittelt, wie es von Seiten der Polizei am Sonntag weiter hiess. (hkl/sda)

Identifikation der fünf Toten des Carunglücks im Engadin dauert an
Polizeirapport
Identifikation der fünf Toten des Carunglücks im Engadin dauert an
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
27-Jähriger kracht in Vättis SG frontal in Felsen und stirbt
Identifikation der fünf Toten des Carunglücks im Engadin dauert an
250 Rinder sterben bei Brand auf Bauernhof in Palézieux VD
Überholmanöver in Eschenz TG geht schief: zwei Verletzte
Technischer Defekt löst Brand in Tiefgarage in Büren BE aus – 36 Autos beschädigt
Zwei Männer in Zürich von Gruppe angegriffen und verletzt
Töfffahrer verunfallt in Boulens VD tödlich
Todesopfer nach Carunfall im Engadin identifiziert – alle über 70