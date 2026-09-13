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Kollision zweier Autos in Gossau SG fordert sechs Verletzte

Am Samstagabend (12.09.2026) ist es auf der Kreuzung Hirschenstrasse/Quellenhofstrasse zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden drei Personen erheblich verletzt und von der Rettung i ...
An der Kreuzung Hirschenstrasse/Quellenhofstrasse ist es am Samstagabend zu einem Unfall zweier Autos gekommen. Bild: kantonspolizei st. gallen
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Kollision zweier Autos in Gossau SG fordert sechs Verletzte

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos sind am Samstagabend in Gossau sechs Personen verletzt worden. Drei Frauen, allesamt Beifahrerinnen, wurden erheblich verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag mitteilte.
13.09.2026, 14:4813.09.2026, 14:56

Die beiden Fahrerinnen sowie eine weitere Mitfahrerin wurden zudem leicht verletzt und vor Ort untersucht, wie es weiter hiess.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.00 Uhr auf der Kreuzung der Hirschenstrasse und der Quellenhofstrasse. Eine 35-jährige Autofahrerin kollidierte dort mit dem Wagen einer 39-jährigen Frau, die mit vier Mitfahrerinnen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoss wurde das Auto der 39-Jährigen abgewiesen und prallte frontal gegen ein Gebäude. Das Fahrzeug der 35-Jährigen kam auf der Hirschenstrasse zum Stillstand. Die Kantonspolizei St. Gallen klärt den Unfallhergang. (sda)

Autofahrer nach Unfall mit Überschlag in Tscheppach SO im Spital
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