Polizeirapport

26-Jähriger am Bahnhof in Aarburg AG schwer verletzt aufgefunden

Ein 26-jähriger Mann ist am Freitagabend am Bahnhof Aarburg-Oftringen AG mit schwersten Verletzungen aufgefunden worden. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Der Bahnhof Aarburg-Oftringen AG. screenshot google maps

Passanten fanden den Mann kurz nach 21.30 Uhr in der Bahnhofsunterführung unterhalb eines Treppenabgangs. Er lag auf dem Boden und war zu keinem Zeitpunkt ansprechbar.

Die Erstbetreuung übernahmen Drittpersonen, bevor Rettungsdienst und Polizei eintrafen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshelikopter für den Transport ins Spital aufgeboten.

Die Umstände, die zu den Verletzungen führten, waren am Sonntag noch unklar. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung zu dem Vorfall. (hkl/sda)