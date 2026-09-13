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27-Jähriger kracht in Vättis SG frontal in Felsen und stirbt

Polizeirapport

27-Jähriger kracht in Vättis SG frontal in Felsen und stirbt

13.09.2026, 11:5713.09.2026, 12:01
vättis SG: Unfall.
Das Auto überschlug sich nach der Kollision mehrmals.Bild: KaPo SG

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Vättis SG tödlich verunglückt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag hiess.

Gemäss Communiqué der Kantonspolizei St. Gallen war der Mann gegen 18.15 Uhr auf der Vättnerstrasse in Richtung Präfers unterwegs. Auf der Höhe Rüfi habe er nach einer Kurvenkombination aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren und sei über die Gegenfahrbahn geschleudert.

Das Auto prallte frontal gegen einen Felsen und geriet in eine steile Böschung, wo es sich überschlug, wie die Polizei schrieb. Danach sei das Fahrzeug auf dem Dach über die Fahrbahn gerutscht, gegen einen Zaun am rechten Rand geprallt und in der Mitte der Strasse zum Stillstand gekommen.

Die Vättnerstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden, wie es weiter hiess. Polizei und Staatsanwaltschaft klärten nun den genauen Unfallhergang ab. (sda)

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