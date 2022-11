Polizeirapport

Polizeihund legt in Obwalden mutmasslichen Einbrechern das Handwerk

Ein Polizeihund hat in der Nacht auf Sonntag in Sachseln OW drei mutmassliche Einbrecher gestellt. Diese sollen zuvor versucht haben, in zwei Einfamilienhäuser einzubrechen und einen Ticketautomaten zu knacken.

Kurz vor 01.00 Uhr habe eine Frau in Sachseln im Garten ihres Hauses drei Männer gesehen, teilte die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mit. Als sie sich bemerkbar gemacht habe, seien die Männer geflohen.

Die Polizei rückte mit mehreren Patrouillen und Diensthund Quandos aus. Dieser habe die Spur der Verdächtigen aufgenommen und sie ungefähr eineinhalb Kilometer von dem Haus entfernt hinter einem Gebüsch gefunden, hiess es.

Die Kantonspolizei verdächtigt die Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren den Angaben zufolge auch eines zweiten Einbruchsversuchs in ein Einfamilienhaus. Zudem sollen sie versucht haben, einen Ticketautomaten in Sachseln aufzubrechen. Sie stammen laut Mitteilung aus Nordafrika. Die Beschuldigten werden sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. (sda)