Ermittlungen nach Gondel-Unglück in Titlis eingeleitet

Polizeirapport

Ermittlungen nach tödlichem Gondel-Unfall am Titlis eingeleitet

Beim Absturz der Gondel kam eine 61-jährige Frau ums Leben. Bild: keystone

Nach dem tödlichen Gondel-Unfall am Titlis haben die Strafverfolgungsbehörden von Nidwalden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Das berichtet der Blick.

Dabei wurden Spuren gesichert, technische und betriebliche Unterlagen ausgewertet sowie meteorologische Daten analysiert. Zudem fanden erste Befragungen von Beteiligten und Zeugen statt.

Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass beim Betrieb der Anlage unter den herrschenden Wetterbedingungen Sorgfaltspflichten verletzt worden sein könnten. Im Fokus steht insbesondere die Frage, ob sicherheitsrelevante Vorgaben und Abläufe eingehalten wurden. Die Untersuchung richtet sich gegen einen technischen Leiter sowie einen weiteren Mitarbeiter der Titlis-Bergbahnen.

Die Staatsanwaltschaft führt die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und weiteren Fachstellen weiter. Zusätzliche Einvernahmen und Beweiserhebungen sollen die genauen Abläufe klären.

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Weitere Details werden derzeit nicht bekannt gegeben. (lyn)