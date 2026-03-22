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Titlis-Gondelabsturz: Trotz Empfehlung von Garaventa keine Nachrüstung

Trotz Empfehlung der Herstellerin verzichteten Titlis-Bahnen auf Nachrüstung

22.03.2026, 11:4522.03.2026, 11:45

Vor dem tödlichen Unfall am Titlis hat die Betreiberin auf eine von der Seilbahnherstellerin angebotene technische Nachrüstung verzichtet. Diese hatte die Herstellerin nach einem Absturz einer leeren Gondel in der Mythenregion im Jahr 2019 angeboten.

Norbert Patt, CEO der Titlis-Bahnen, bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der Sonntagszeitung. Die Seilbahnherstellerin Garaventa habe ihre Kunden im Jahr 2022 über die Möglichkeit einer Nachrüstung informiert. Die Titlis-Bahnen hätten jedoch kein Angebot für eine Umrüstung eingeholt. Konkret wäre ein Aufsatz an der Klemme vorgesehen gewesen, der die Gondeln am Seil festhält.

«Es war jedoch keine zwingende sicherheitsrelevante Aufforderung zur Nachrüstung», sagte Patt zu Keystone-SDA. «Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, was der Grund war, dass wir auf die Einholung eines Angebotes im Jahr 2022 verzichtet haben», so Patt weiter. Die Informationen der Herstellerin hätten aber keinen Bezug zu einem Unfall enthalten. (sda)

Mehr zum Gondel-Unglück:

«Nie eingegriffen»: Titlis-CEO weist Druck-Vorwürfe nach Gondel-Unglück zurück
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