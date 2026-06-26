Blick auf den Kleinen (links) und Grossen Mythen. Bild: Shutterstock

Polizeirapport

20-jährige Frau stirbt nach Absturz am kleinen Mythen

Eine 20-jährige Frau ist am Donnerstagabend am kleinen Mythen im Kanton Schwyz tödlich verunglückt. Die Frau stürzte beim Aufstieg zum Hauptgipfel aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

Sie wurde mit einem Helikopter in unwegsamem Gelände lokalisiert und anschliessend geborgen. Die Frau sei eine geübte Berggängerin gewesen, hiess es weiter. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons haben Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (sda)