Polizeirapport

Nach sexuellem Übergriff wird mutmasslicher Täter leblos gefunden

Am vergangenen Samstag wurde eine 32-jährige Frau in einer Zuger Wohnung Opfer eines sexuellen Übergriffs. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Frau ausserhalb der Wohnung in Sicherheit. Bei der Suche nach dem Täter fand die Polizei im Innenhof einen leblosen Mann.

Beim Toten handelt es sich um den mutmasslichen Täter. Der 26-Jährige ist aus dem Fenster im Treppenhaus 15 Meter tief gestürzt. Eine mögliche Dritteinwirkung wird ausgeschlossen.

Die genauen Tatumstände des Sexualdelikts sowie der Todesfall werden untersucht.