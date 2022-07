Polizeirapport

Suche nach abgestürztem Auto bei der Axenstrasse geht weiter – in 180 Metern Tiefe

1 / 10 Auto stürzt von der Axenstrasse in den Vierwaldstättersee quelle: keystone / urs flueeler

Rund 180 Meter tief ist der Vierwaldstättersee an der Absturzstelle unterhalb der Axenstrasse in Brunnen SZ. Und das am Sonntag dort verunfallte Auto samt Insassen liegt wohl in dieser Tiefe.

Für die Rettungs- und Bergungskräfte eine Herkulesaufgabe. Polizeitaucher hatten das Auto bis Montag nicht orten können, weil der See dort sehr tief ist. Die Suche wurde unterbrochen, und wird jetzt heute fortgesetzt.

Der Einsatz könne mehrere Tage andauern, teilte die Schwyzer Kantonspolizei mit. Sie muss für den Einsatz wohl auf spezielle Gerätschaften wie Tauchroboter oder -sonden zurückgreifen. Die Kapo Schwyz sei dabei auf die Kollegen von anderen Korps angewiesen.

Vorübergehend musste die Axenstrasse wegen des Unfalls gesperrt werden. Bild: keystone

Das Fahrzeug und Personen in dieser Tiefe zu orten, stelle auch für die Spezialisten der Kantonspolizei Zürich eine besondere Herausforderung dar, heisst es weiter. Zusammen mit der Seepolizei der Kantonspolizei Schwyz würden diese am Dienstagmorgen den Seegrund absuchen.

Das Auto, das am Sonntagmittag von Flüelen UR in Richtung Brunnen SZ unterwegs war, fuhr beim Wolfssprung aus unbekannten Gründen auf der rechten Strassenseite gegen den Felsen. Es schleuderte über die Strasse, durchschlug das Geländer, stürzte aus einer Höhe von 45 Metern in den Vierwaldstättersee und versank.

Die Ermittlungen zum gesunkenen Fahrzeug und zu betroffenen Personen seien noch nicht abgeschlossen, heisst es weiter. Fest stehe inzwischen, dass das Auto im Kanton Zürich eingelöst sei. (aeg/sda)